Riprende vita il museo diocesano di Nicotera. La realtà culturale, chiusa diversi anni fa, riaprirà i battenti il ​​prossimo 6 luglio nello storico palazzo vescovile. La cerimonia inaugurale è in programma alle 18.30 , alla presenza del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea , Attilio Nostro, del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, del presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati Giuseppe Mangialavori, dell'assessore regionale Antonio Montuoro, dell'onorevole Vito Pitaro, del presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado Landolina e del sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco.

All'evento parteciperanno anche il soprintendente facente funzioni Abap per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Roberta Filocamo, la funzionaria della stessa soprintendenza, Daniela Vinci, e il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio della Calabria Giacomo Geloso.

Nel corso della stessa occasione si procederà anche ad intitolare il museo al compianto vescovo Domenico Tarcisio Cortese , alla guida della diocesi per circa trent'anni, rimasto nella memoria collettiva per l'impronta lasciata nella comunità e per le azioni intraprese al fine di ampliare e valorizzare la stessa struttura. A volerlo, lo stesso monsignor Nostro, ha sentito il parere del consiglio episcopale. A realizzare il museo diocesano fu nel 1975 l'allora vescovo Vincenzo De Chiara, su input di monsignor Salvatore Belluomo e con la collaborazione del successivo direttore Natale Pagano. Monsignor Cortese ne diede un nuovo impulso promuovendone l'ampliamento, la riorganizzazione degli spazi e la creazione di una pinacoteca.

«La riapertura del complesso museale - sottolinea al riguardo l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali - rappresenta un momento importante per tutta la comunità diocesana e per l'intera città di Nicotera. ll Museo diocesano, che ospita al suo interno preziosi beni che v anno dal secolo XIII al XX secolo , per lo più provenienti dalla Chiesa Concattedrale, non è solamente uno spazio di memoria, ma anche uno s trumento di crescita culturale, spirituale e di promozione del territorio: un nuovo punto di partenza per costruire percorsi di valorizzazione , didattica, ricerca e promozione turistica sempre più qualificati.