Sabato 22 ottobre, alle ore 18.00, palazzo Santa Chiara a Vibo, ospiterà il concerto di solidarietà per il Sistema bibliotecario vibonese, a rischio chiusura. Prevista l’esibizione di Alberto Greco, giovanissimo pianista, cresciuto a pane e semicrome. Alberto Greco ha iniziato lo studio del pianoforte in famiglia per poi proseguire presso la scuola media Buccarelli, il Conservatorio di Vibo Valentia Torrefranca e il liceo musicale cittadino. Oltre allo studio della musica classica si diletta ad improvvisare ed arrangiare a suo piacimento molti brani del panorama musicale internazionale che spaziano dal blues, al jazz, al pop. Molti musicisti nell’ascoltarlo al pianoforte ne sono rimasti entusiasti, ricevendo anche i complimenti personali di Stefano Bollani per un lavoro di improvvisazione “Blus dell’inclusione”.