La stagione concertistica della Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia prosegue con un nuovo appuntamento dedicato al pianoforte e ai grandi autori del repertorio romantico. Venerdì 20 marzo, alle ore 18, all’Auditorium del Valentianum si terrà il recital del giovane pianista calabrese Lorenzo Stasi, promosso con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e del Ministero della Cultura.

Il programma attraversa alcune tra le pagine più rappresentative del pianismo europeo dell’Ottocento. In apertura la Sonata n. 3 op. 58 di Frédéric Chopin, seguita dalla Kreisleriana op. 16 di Robert Schumann, in un percorso che unisce scrittura pianistica e suggestioni letterarie.

A sottolineare il senso dell’iniziativa è il direttore artistico Andrea Brissa, che evidenzia il valore formativo e culturale del progetto: «Concerti come questo non celebrano solo i grandi capolavori della musica ma rappresentano anche un’opportunità preziosa per i giovani artisti di confrontarsi con il pubblico e sviluppare il proprio percorso interpretativo. Offrire loro visibilità significa accompagnarli nella formazione professionale, stimolare la loro creatività e contribuire alla vitalità culturale del territorio. Il nostro impegno è creare momenti in cui talento, passione e creatività possano incontrarsi, offrendo al pubblico emozioni autentiche e nuove prospettive musicali.»

Il recital del 20 marzo si inserisce così nel percorso della stagione concertistica come occasione di ascolto e di incontro tra pubblico e nuove generazioni di interpreti, con un programma interamente dedicato ai capolavori del pianismo romantico.