Tutto pronto per l’ennesimo evento in programma presso il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, nell’ambito dell’annuale rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”. Oggi 16 febbraio alle 17 il calendario della rassegna propone l’incontro “Vito Capialbi e Vibo Valentia nell’ottocento”. A relazionare sull’intellettuale vibonese saranno, nello specifico, il docente dell’Università della Calabria, Maurizio Paoletti, e il già direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese, Gilberto Floriani. «Durante il Grand Tour – si legge in un apposito post pubblicato dal museo diretto dall’archeologo Maurizio Cannatà – mentre le rovine di Paestum e Agrigento attraevano gli intellettuali europei per le maestose colonne dei loro templi, Monteleone (oggi Vibo Valentia) suscitava l’interesse dei viaggiatori d’Oltralpe per la presenza di una collezione privata di antichità creata dal conte Vito Capialbi (1790-1853), un uomo colto, un intellettuale illuminato che già all’epoca si distingueva per il metodo scientifico e il rigore metodologico applicati nella raccolta delle opere. Con Lui nasceva in nuce il Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia». [Continua in basso]

L’incontro di questa sera fa seguito alla conferenza organizzata nei giorni scorsi sul tema “Vibo Valentia. Un castello per Museo. Storia e trasformazioni”, tenuta dal professore dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, Francesca Martorano, e dall’ex direttrice del museo, Maria Teresa Iannelli. “Un Museo contro l’inverno dello spirito” proseguirà fino al prossimo 30 marzo. L’evento di oggi viene confermato nonostante la chiusura al pubblico del plesso, dalle 9 alle 15, a causa di lavori sulla rete elettrica. Questa sera il museo afferente alla Drm Calabria parteciperà, insieme al Comune, anche alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”. Nell’occasione le luci del castello normanno svevo, simbolo della città, rimarranno spente.

