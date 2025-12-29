Attraverso percorsi interattivi i visitatori potranno esplorare il Castello normanno e rivivere le atmosfere del maniero medievale grazie a ricostruzioni 3D, incontrare la storia e interagire con personaggi digitalizzati

Un ponte tecnologico tra passato e futuro sta per essere gettato nel cuore vibrante delle Serre vibonesi. Domani, martedì 30 dicembre, alle ore 18:00, l’Amministrazione Comunale di Arena inaugurerà ufficialmente l’“Arena Digital Museum”, «uno spazio d’avanguardia che promette di rivoluzionare la fruizione del patrimonio culturale locale». I dettagli sono contenuti in un comunicato.

«Situato nell’immobile adiacente al suggestivo Castello Normanno – si legge in una nota stampa - il museo è il frutto di una visione strategica promossa dal Comune di Arena: il progetto punta a trasformare il borgo in un polo di riferimento per il turismo digitale e la divulgazione storica d’eccellenza. L’“Arena Digital Museum” si distingue per essere la prima struttura in Calabria a offrire un’esperienza interamente basata sulla ricostruzione tridimensionale di un sito storico, supportata dal rigore scientifico delle ricerche archeologiche condotte dall’Università di Siena.

Il progetto

«Attraverso percorsi interattivi e ambienti virtuali navigabili- prosegue il comunicato - i visitatori potranno esplorare il Castello e rivivere le atmosfere del maniero medievale grazie a ricostruzioni 3D ad altissima fedeltà, incontrare la storia e interagire con personaggi digitalizzati, come la castellana, il cuoco o l’armiere, che narreranno in prima persona i segreti della vita quotidiana del tempo. Al contempo, potranno scoprire le tradizioni: una sezione speciale è dedicata all'antica lavorazione della ginestra, storica risorsa tessile del territorio, rivisitata attraverso narrazioni multisensoriali e dinamiche. Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonino Schinella, ha beneficiato di un finanziamento regionale mirato alla valorizzazione dei borghi».

L’inaugurazione

«L’Arena Digital Museum dimostra come anche i piccoli centri possano diventare laboratori di sperimentazione culturale a livello europeo», ha dichiarato il sindaco Schinella. «La nostra sfida è stata mantenere un equilibrio perfetto tra spettacolarizzazione e accuratezza storica. Vogliamo che la memoria non sia un reperto statico, ma una risorsa viva per la comunità e un potente attrattore turistico per l'intero territorio».

L’inaugurazione è prevista per domani, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 18:00 con la cerimonia di taglio del nastro e i saluti istituzionali presso la sede del Museo (adiacente al Castello). Seguirà la prima visita guidata esclusiva alle sale espositive e alle postazioni digitali.

Con questa apertura, Arena si proietta nel panorama culturale internazionale, trasformando il proprio bagaglio storico in un’esperienza contemporanea, accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni di viaggiatori e studiosi.