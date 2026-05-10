Nel programma del “Maggio dei Libri 2026” l’iniziativa promossa con Libritalia e il progetto “Un autore per amico”: protagonisti bambini, docenti e famiglie in un percorso dedicato a rispetto e uguaglianza

Una mattinata dedicata alla lettura, alla musica e ai valori educativi ha animato la scuola primaria “Affaccio Buccarelli” di Vibo Valentia, dove è stato presentato il libro "Il Mondo di Loredana", edito da Libritalia. L’iniziativa, inserita nel programma del "Maggio dei Libri 2026" e nel progetto scolastico "Un autore per amico", è stata condotta da Mirella Melia e ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie in un percorso costruito attorno al racconto, all’ascolto e alla condivisione.

Come viene sottolineato in una nota, si è trattato di «una mattinata all’insegna della lettura, della condivisione e delle emozioni», pensata per avvicinare i più piccoli ai temi del rispetto, dell’inclusione e dell’unicità attraverso il linguaggio semplice delle favole.

Musica e accoglienza per aprire l’incontro

L’evento si è aperto con un momento musicale affidato agli alunni, che hanno accolto i presenti con un canto accompagnato dalla maestra Marialetizia Bonanno. Un avvio che ha dato subito all’incontro un tono partecipato, proseguito poi con l’ingresso dell’autrice Loredana Russo, accompagnata dalle note del violino della maestra Francesca Furfaro.

Autori, illustratori, editori e istituzioni

Al tavolo dei relatori erano presenti, insieme all’autrice, Luciano Prestia, coautore dei testi, l’illustratore Angelo Lo Torto, la direttrice editoriale di Libritalia Simona Toma, Ezia Russo, presidente dell’Anpit Campania e sorella dell’autrice, la dirigente scolastica Domenica “Mimma” Cacciatore e l’assessore alla Cultura Stefano Soriano.

Tra i protagonisti della giornata anche gli artisti Antonio La Gamba e Pietro Topia, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. In particolare, l’intervento di La Gamba è stato tra i momenti più apprezzati: l’artista ha realizzato dal vivo un ritratto dell’autrice, restituendo attraverso il disegno l’intensità della mattinata.

Le favole per parlare di rispetto e inclusione

Il cuore dell’incontro è stato il messaggio educativo del libro. "Il Mondo di Loredana" affronta, come evidenzia la nota, «temi di grande attualità come il bullismo, le diversità e l’uguaglianza, utilizzando il linguaggio semplice e immediato delle favole».

Un registro narrativo scelto per parlare ai bambini senza appesantire il racconto, accompagnandoli «alla scoperta del rispetto reciproco, dell’inclusione e del valore dell’unicità di ogni persona». Da qui il confronto con gli studenti, attraverso letture, riflessioni e dialoghi che hanno trasformato la presentazione in un’occasione formativa.

Il lavoro della scuola e il percorso con gli alunni

Determinante, nella costruzione del progetto, il lavoro della docente Bernadette Pasqua, che ha coordinato il percorso educativo accompagnando gli alunni in un’esperienza capace di unire cultura ed emozione. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla responsabile di plesso Marilena Celli, per il supporto organizzativo e la collaborazione nella realizzazione dell’appuntamento.

Un riconoscimento è stato espresso inoltre alla dirigente scolastica Domenica “Mimma” Cacciatore per l’accoglienza e il sostegno all’iniziativa, insieme al corpo docente e a quanti hanno contribuito alla riuscita della giornata.

La presentazione di "Il Mondo di Loredana" si inserisce così tra gli appuntamenti del "Maggio dei Libri 2026" promossi da Libritalia e dalla scuola nell’ambito del progetto "Un autore per amico", con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.