È in programma domenica l’iniziativa del Comitato degli abitanti del Compendio e di Urbaterr per presentare le proposte progettuali di riqualificazione del quartiere devastato dall’evento alluvionale del 2006

In occasione del decimo anniversario dalla tragica alluvione che il 3 luglio 2006 colpì il Vibonese, e in particolare la zona di Vibo Marina, Bivona e del litorale cittadino, il Comitato degli abitanti del Compendio Pennello e la Urbaterr (Associazione di volontariato per le buone pratiche di governo del territorio), hanno organizzato una serie d’iniziative per presentare le proposte progettuali utili alla riqualificazione funzionale e ambientale del quartiere Pennello di Vibo Marina.

Nel corso della manifestazione principale, denominata “Rigenera Pennello”, che si terrà domenica 3 luglio all’hotel Cala del porto, verranno presentati i progetti partecipanti al concorso di architettura presieduto dal professor Tonino Riverso, rappresentante internazionale degli architetti italiani. È inoltre prevista la partecipazione di cinque artisti che si cimenteranno in un concorso Street Art.

All’iniziativa, che gode del gratuito patrocinio del Comune di Vibo, sono stati invitati a partecipare, inoltre, autorità e rappresentati di enti ed associazioni locali. Tra gli ospiti anche il responsabile del Dipartimento regionale di Protezione civile, Carlo Tansi.