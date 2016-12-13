Si tratta di Francesca Aquila e Donatella Maria Pepe, alunne del “Vespucci”, insignite del distintivo direttamente dal Presidente Sergio Mattarella nel corso di una solenne cerimonia al Quirinale. Premiato il loro impegno a favore dei migranti minori non accompagnati

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale gli attestati e i distintivi d’onore agli “Alfieri della Repubblica”. La benemerenza intende premiare il merito nello studio, nelle attività culturali, scientifiche, artistiche o sportive nonché l’impegno nel volontariato o singoli atti o comportamenti ispirati ad altruismo e solidarietà.

Tra i 29 giovani insigniti della benemerenza figurano anche due alunne vibonesi frequentanti l’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina, guidato dalla dirigente scolastica Maria Salvia. Si tratta di Francesca Aquila, 10 anni, e di Donatella Maria Pepe, 11 anni.

Alle due brillanti allieve è stato riconosciuto l’attestato e il distintivo di “Alfiere della Repubblica” per “l’impegno sociale e il contributo alle attività di volontariato e di accoglienza. Si sono distinte per la sensibilità mostrata e per l’impegno personale profuso nei confronti dei loro coetanei, stranieri non accompagnati, approdati nel porto di Vibo Marina”.

Entrambe, si legge ancora nella motivazione, “hanno accolto e si sono prese cura di bambini arrivati senza genitori, favorendo la loro integrazione nella scuola e stringendo con questi legami di fraterna amicizia”.

L’attestato. La benemerenza viene riservata ai giovani che, al momento della segnalazione non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno d’età, e concesso ai cittadini italiani, anche residenti all’estero, e ai cittadini stranieri residenti nel nostro Paese, che siano nati in Italia o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane.

Erano presenti alla cerimonia Filomena Albano, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e i rappresentanti di enti locali di zone terremotate.