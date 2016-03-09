Importante riconoscimento per l’Istituto comprensivo di Vibo Marina: gli alunni sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini la premiazione di un prestigioso concorso.

Gli alunni dell’ Istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, in occasione della Giornata Internazionale della donna, sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini per la premiazione del Concorso “1946-2016: Verso la piena cittadinanza attiva. 70 anni dal voto alle donne”.

L’istituto Amerigo Vespucci premiato dal presidente Mattarella

Il consigliere comunale Lorenzo Lombardo esprime grande soddisfazione per l’ importante riconoscimento: “Vorrei innanzitutto congratularmi con i ragazzi per la straordinaria vivacità culturale dimostrata nella realizzazione di un lavoro di grande qualità, sia dal punto di vista artistico che dei contenuti. Questo premio prestigioso é motivo d’orgoglio per l’intera cittadinanza ma soprattutto rappresenta l’ennesima riprova dell’eccellenza formativa raggiunta dall’Istituto comprensivo “A.Vespucci” e valorizzata dalla professionalità e competenza delle persone che la dirigono. Un prestigioso e meritato premio nazionale – continua il consigliere comunale – ad un istituto della nostra regione che ci rende orgogliosi e che reca prestigio all’intera comunità scolastica vibonese.

Un elogio quindi va all’ intero Istituto, che nella giornata di ieri ha rappresentato l’intera Calabria ad una manifestazione Nazionale ragguardevole e ricca di contenuti. I miei complimenti al Dirigente scolastico Maria Salvia e a tutto lo staff di docenti, coautori di un così grande traguardo, per aver saputo valorizzare e motivare gli alunni fino al raggiungimento di questo straordinario risultato.

Un successo questo che non deve rappresentare un punto di arrivo ma – conclude Lombardo – come sempre, un nuovo slancio per il raggiungimento di ulteriori importanti traguardi”.