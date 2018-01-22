Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Filadelfia, maresciallo ordinario Antonella Caolo, ha consegnato ai bambini delle scuole elementari dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia i calendari “Non solo Smartphone” studiati appositamente per far sentire la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai bambini che «rappresentano il nostro futuro ma, anche e soprattutto, per far passare il buon messaggio educativo sul corretto utilizzo dei cellulari da parte dei ragazzi».
A riferirlo in una nota è il Comando provinciale di Vibo Valentia che, contestualmente, informa di un’analoga iniziativa svoltasi nelle scuole primarie di Mileto e Paravati, alla presenza del comandante della locale Stazione, maresciallo maggiore Alessandro Demuru. (foto in basso)
LEGGI ANCHE:
“Non solo smartphone”: i carabinieri presentano il calendario “a misura” di ragazzi
I carabinieri dalla parte dei bambini, presentato anche a Serra il calendario dell’Arma