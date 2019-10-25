Il musicista di Mileto continua a stupire con le sue magistrali esibizioni che incantano critica e pubblico

Altra serata da incorniciare per il maestro di pianoforte miletese Roberto Giordano. Nei giorni scorsi, l’affermato musicista è stato uno dei protagonisti del concerto di successo, tenuto al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dedicato a Tchaikovsky. Il maestro Giordano si è esibito nella veste di solista con il noto violinista Davide Alogna, entrambi accompagnati nell’occasione dall’Orchestra sinfonica del locale Conservatorio, composta da oltre 60 elementi e diretta dal maestro Giuseppe La Malfa. Due le opere del famoso compositore russo eseguite davanti ad un pubblico numeroso e attento, nell’ambito di un’esibizione che ha registrato il sold out: il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 e il concerto per violino, ritenuti capolavori unici del tardo romanticismo e patrimonio della musica universale. E’ stata la prima volta che al Teatro Cilea di Reggio viene dedicata una serata della stagione concertistica a Tchaikovsky. E, visto il successo di critica e di pubblico, la scelta è stata indubbiamente azzeccata. Il maestro Giordano rappresenta, ormai da anni, un’eccellenza della musica italiana. Designato nel 2015 “Yamaha Artist” dalla Yamaha Music Europe, nel corso della sua carriera si è esibito in concerti di successo nei più grandi teatri del mondo. Docente del Conservatorio di Reggio Calabria, dal 2017 riveste anche la carica di vicedirettore della prestigiosa Accademia pianistica di Imola, fondata dal maestro Franco Scala. A Mileto, la sua città di origine, ha creato il Cantiere musicale internazionale, di cui oggi riveste l’incarico di direttore artistico.