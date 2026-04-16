La Regione Calabria ha ufficializzato la nomina dei componenti della “Cabina delle Visioni Culturali”, l’organismo strategico istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 6 novembre 2025 e destinato a rafforzare il coordinamento e la pianificazione delle politiche culturali sul territorio.

Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dà attuazione a quanto previsto dalla Giunta regionale, che ha individuato nella cultura un asset centrale per lo sviluppo economico e sociale della Calabria, nonché uno strumento di attrattività e rigenerazione delle comunità locali.

Un organismo per la programmazione strategica della cultura

La Cabina delle Visioni Culturali nasce come struttura di supporto specialistico e multidisciplinare alla governance regionale, con il compito di contribuire all’analisi dei bisogni culturali del territorio e all’individuazione delle principali direttrici di valorizzazione dei diversi ambiti culturali.

Secondo quanto stabilito dall’atto istitutivo, l’organismo è presieduto dal presidente della Giunta regionale della Calabria, o dall’assessore con delega alla Cultura, e sarà composto da esperti con comprovata competenza ed esperienza nei settori di riferimento.

La partecipazione è prevista a titolo gratuito, mentre eventuali rimborsi spese saranno disciplinati dall’Unità organizzativa competente del Dipartimento regionale “Turismo, Cultura e Identità territoriale”.

I componenti nominati

Con il decreto regionale vengono individuati tra attori, artisti e persone impegnate da anni nel mondo della cultura i seguenti componenti della Cabina:

  • Francesco Aiello
  • Ester Apa
  • Salvatore Giuseppe Di Spena
  • Francesco Cefalà
  • Eliana Iorfida
  • Pietro Monteverdi
  • Lidia Passarelli
  • Mirko Perri
  • Gemma Anais Principe
  • Giuseppe Sanò
  • Massimo Sirelli

L’incarico rientra nel quadro delle politiche regionali di rafforzamento della programmazione culturale e di supporto tecnico alle scelte strategiche in materia di promozione del patrimonio culturale calabrese.