C’è una poesia che non cerca l’eccesso ma procede affidandosi alla misura della parola e alla densità del significato. ‘’Giganti nascosti’’, la nuova raccolta poetica di Anna Spezzano, pubblicata lo scorso novembre, si colloca in questo solco, proponendo al lettore un percorso lirico costruito attorno all’esperienza dell’amore e alle sue tensioni più profonde. Un libro che interroga l’interiorità e ne restituisce le zone meno visibili, affidandole a una scrittura essenziale e meditata.

La raccolta è stata presentata a Vibo Valentia, nella cornice di Palazzo Gagliardi. L’incontro ha permesso di approfondire i contenuti del volume e di collocarli all’interno di un dialogo più ampio tra poesia ed ascolto. Il libro si compone di sessanta pagine di versi in cui l’amore viene esplorato nelle sue diverse declinazioni: slancio emotivo, fragilità, desiderio e contraddizione. La parola poetica accompagna il lettore in un percorso intimo che, pur muovendo da un’esperienza personale, si apre a una dimensione universale, riconoscibile.

Nel corso della presentazione, l’autrice ha definito la raccolta come un gesto di esposizione, una scelta di sincerità che intende dare voce a chi continua a credere in un sentimento autentico, concreto, capace anche di generare timore. Come ha spiegato lei stessa: «In questo libro mi metto a nudo, mi faccio portavoce di chi, come me, crede nell’amore vero, quello che si tocca, che si sente, quello che fa paura».

Ampia attenzione è stata riservata al valore simbolico dei “giganti”, che non rimandano a presenze esterne o minacciose, ma a forze interiori spesso nascoste. Sono sentimenti profondi e silenziosi che abitano l’animo umano e ne modellano l’esperienza quotidiana, rendendo più consapevole il confronto con sé stessi e con gli altri. Nel suo complesso, l’incontro ha rappresentato un momento di confronto culturale e di condivisione, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire la poesia come strumento di introspezione e di dialogo interiore, confermandone il ruolo di linguaggio capace di dare voce alla sensibilità.