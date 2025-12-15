L’Amministrazione guidata dal sindaco Romeo ha chiesto ad Ama Calabria e al Conservatorio Torrefranca di programmare un secondo appuntamento per rispondere alla straordinaria richiesta del pubblico. Il 17 dicembre dunque spettacolo alle 18 e alle 21

«La grande partecipazione del pubblico conferma il forte desiderio di cultura che attraversa la città. A poche ore dall’apertura delle vendite, il Concerto inaugurale del nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia ha registrato il tutto esaurito, rendendo necessario un ulteriore impegno organizzativo per rispondere alla grande richiesta di partecipazione». L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo annuncia così il raddoppio dell’evento del 17 dicembre, il primo all’interno del Teatro di Moderata Durant pronto a dare avvio alla stagione 2025-2026.

L'Amministrazione ha quindi chiesto ad AMACalabria, al direttore Vittorino Naso, ai musicisti e ai maestri del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, un ulteriore sforzo per programmare un secondo appuntamento. «Grazie alla sensibilità e alla piena disponibilità del Conservatorio e all’impegno attento e accurato di AMACalabria, è stato possibile accogliere questa richiesta e programmare un secondo appuntamento del concerto inaugurale, che si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00, affiancandosi al concerto già in programma alle ore 21:00, sempre presso il Teatro Comunale. Sul palco, come da programma, saliranno il Coro polifonico e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, diretti rispettivamente dai maestri Gianfranco Cambareri ed Eliseo Castrignanò, protagonisti di un evento che assume un forte valore simbolico per la città», fanno sapere da Palazzo Luigi Razza.

«La risposta entusiasta della nostra comunità alla riapertura del Teatro Comunale è stata straordinaria e ha superato ogni aspettativa. Per questo motivo abbiamo voluto compiere un ulteriore sforzo per garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare a questo momento storico. Abbiamo quindi chiesto ad AMACalabria e al Conservatorio "Torrefranca" di programmare un secondo spettacolo, che si terrà sempre il 17 dicembre ma alle ore 18:00 prima del secondo che rimane confermato per le ore 21:00», dichiara il sindaco Enzo Romeo. «Questo risultato non è solo un dato numerico, ma il segnale di una comunità viva, attenta, desiderosa di tornare a riconoscersi nei luoghi della cultura. L’Amministrazione, in linea con gli indirizzi dell’assessore alla Cultura Stefano Soriano, continuerà a investire in qualità artistica e accessibilità, costruendo una stagione teatrale capace di accogliere, coinvolgere e fidelizzare il pubblico, che è al centro del nostro progetto solido e duraturo».

E ancora: «Il nuovo appuntamento consentirà a un numero ancora maggiore di cittadini di prendere parte a un momento storico per Vibo Valentia: l’avvio ufficiale della stagione culturale del nuovo Teatro Comunale, uno spazio restituito alla città e destinato a diventare punto di riferimento per la vita artistica del territorio».

I biglietti per il concerto delle ore 18:00 sono acquistabili online su Live Ticket al costo simbolico di 5 euro (intero) e di 3 euro (ridotto) e anche presso il botteghino del teatro già questo pomeriggio dalle 17,30 alle 20,00. L’Amministrazione comunale «ringrazia AMACalabria, il Conservatorio e il pubblico per l’entusiasmo e la fiducia dimostrati in questo importante progetto».