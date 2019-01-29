Si punta a trasformarla in un importante luogo di ritrovo per lo studio ed il confronto culturale

Consapevole dell'esiguità del materiale librario presente all'interno della biblioteca "Enzo Vellone" ed in vista dei lavori di apertura predisposti dall'amministrazione comunale, la Pro loco di Serra San Bruno ha deciso di organizzare una raccolta libri (#donaunlibro) da donare alla biblioteca comunale. Tale raccolta si svolgerà in luoghi diversi e date diverse che verranno comunicati di volta in volta. La Pro loco può in ogni caso essere contattata con un messaggio privato su facebook e provvederà ad organizzare il ritiro. L'invito rivolto dalla pro loco a tutti i serresi è quindi quello di contribuire a rendere la biblioteca "Enzo Vellone" un luogo di ritrovo, fondamentale per lo studio e il confronto, ricco soprattutto di contenuti culturali. Luoghi, date e modalità della raccolta dei libri verranno comunicate di volta in volta.