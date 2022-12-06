L'importante evento che si realizzerà a Palazzo Santa Chiara proporrà uno spazio espositivo dedicato esclusivamente a riproduzioni di testi di grandissimo interesse

“Andrea Camilleri, l’inventore di mondi”. È il titolo della mostra bibliografica e documentaria che si terrà a Vibo Valentia, a Palazzo Santa Chiara, dal 12 al 23 dicembre prossimi. L’evento, curato da Brunello Montagnese con la collaborazione artistica di Gilberto Floriani, Carlo Romeo e Katia Rosi, è patrocinato dal Fondo Psmsad dell’Inps e vede la partecipazione attiva del Fondo Andrea Camilleri e del Sistema bibliotecario vibonese (che ospiterà la mostra e gli eventi ad essa collegati) oltre che il patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia. La mostra proporrà uno spazio espositivo dedicato esclusivamente a riproduzioni di testi di grandissimo interesse provenienti dal “Fondo Camilleri”, gestito dalla famiglia dell’indimenticato scrittore siciliano. Un altro filone espositivo verrà dedicato alla collezione dei libri del maestro, forniti dalla casa editrice Sellerio, a testimonianza della sterminata produzione che Camilleri ha portato avanti nella sua lunga carriera di narratore. [Continua in basso]

L’esposizione verrà accompagnata da una pubblicazione che conterrà il ricordo di personalità che hanno conosciuto da vicino il grande scrittore, un approfondimento sul materiale esposto e la trascrizione di una delle ultime interviste rilasciate da Camilleri. L’ingresso alla mostra, visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, è gratuito. Nell’ambito dell’evento espositivo, sono inoltre previsti tre appuntamenti utili ad approfondire l’opera del grande autore empedoclino. All’evento inaugurale, in programma lunedì 12 dicembre alle ore 18 – al quale prenderanno parte il presidente del Sbv, Corrado L’Andolina, il direttore artistico del Festival Leggere&Scrivere, Gilberto Floriani, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo e l’assessore comunale alla Cultura Antonella Tripodi -, seguirà l’intervento di Carlo Romeo, giornalista e manager Rai, che dialogherà con il curatore della mostra Brunello Montagnese su “La scrittura di Andrea”. Martedì 13 dicembre, alle ore 18, Carlo Romeo dialogherà con il questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli sul tema “Indagini. La realtà e i romanzi”. Successivamente verrà proiettata una delle ultime interviste rilasciate da Andrea Camilleri proprio a Carlo Romeo, dall’emblematico titolo “Il conto torna”. Infine, mercoledì 14 dicembre alle 18, sarà la volta del noto attore e regista Maurizio Marchetti che leggerà i racconti “Capodanno” e “Il vecchio ladro”. A seguire, alle 19, Marchetti parlerà del suo lungo e proficuo sodalizio artistico con lo scrittore dialogando con il giornalista Stefano Mandarano sul tema “Camilleri ed io, il teatro e la Tv”.

