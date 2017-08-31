La cittadina costiera ospiterà la ricchissima giornata-evento dopo la discriminazione di una coppia gay da parte del titolare di un b&b

Ricadi ospiterà il prossimo 2 settembre una giornata-evento contro l’omofobia e per i diritti civili. L’appuntamento è stato promosso dopo la vicenda di due ragazzi gay, discriminati dal titolare di una guest house calabrese, che si erano rivolti all’Arcigay di Napoli. Notizia che, partita dalla pagina Facebook di Massimo Arcangeli, venne ripresa dai siti e giornali di tutta Italia. Da allora le segnalazioni sui casi di discriminazione contro gli omosessuali (e i transessuali) si sono moltiplicati, dalla Campania alla Puglia all’Emilia Romagna. Il caso-simbolo di un’estate negativa per i diritti Lgbti (dall’episodio è nata anche una pagina Facebook “Omofobi del mio Stivale”), è avvenuto a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia.

L’evento “Omofobi del mio Stivale”

La giornata è stata fortemente voluta dall’associazione “La parola che non muore” e diretta dallo stesso Arcangeli, con la collaborazione di Alessia Bausone. Una mobilitazione che ha visto in prima fila anche il sindaco di Ricadi, Giulia Russo, la collaborazione della Regione Calabria e del suo presidente, Mario Oliverio, e il contributo delle Arcigay calabresi e dell’Arcigay di Napoli, di varie altre associazioni per i diritti e di molti soggetti turistici, economici o istituzionali (Camera di Commercio, Federalberghi, Legacoop).

Fra gli ospiti Fabio Canino e Alessandro Cecchi Paone, che moderati dalla direttrice di “Pride Online”, Cristina Calzecchi Onesti, parleranno di Diritti Lgbti, media e corretta informazione. Massimo Battaglio (Cronache di ordinaria omofobia) affronterà il tema della discriminazione contro i gay, che sarà anche oggetto di una tavola rotonda (Contro l’omofobia: che fare?), coordinata da Antonello Sannino (Arcigay Napoli), cui parteciperanno Antonio Migliazza (Arcigay Catanzaro), Lavinia Durantini (Arcigay Cosenza), Lucio Dattola (Arcigay Reggio Calabria), Carlo Carere (Rete Lenford), Giuseppe Tedesco (Certi Diritti); Salvatore Belfiore (Comitato Diversi Uguali), Mirella Giuffrè (Agedo Reggio Calabria). Una seconda tavola rotonda (Le unioni civili e l’attuale legislazione italiana in materia) vedrà impegnati Gianluca Callipo, Bruno Censore, Michele Mirabello e Morena Rampolla, con la partecipazione di Cathy La Torre e della senatrice Elena Ferrara. Di Omofobia in Calabria, in Italia, in Europa tratteranno infine Maurizio Alfano, Alessia Bausone, Enza Bruno Bossio, Giuseppe Giudiceandrea e Federica Roccisano, coordinati da Ilaria Giuliano. Condurrà la giornata Gianni Gadaleto, l’ “invitato speciale”.

Il programma completo della manifestazione

Ricadi, Terrazza del Belvedere

Ore 10.15

Saluti

Gerardo Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria

Giulia Russo, sindaco del Comune di Ricadi

Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari opportunità

Antonietta Stumpo, consigliera regionale per la Parità

Fernanda Gigliotti, sindaco del Comune di Nocera Terinese

Donatella Romeo, Segretaria generale della Camera di Commercio di Vibo Valentia

Helen Loiacono, vicepresidente della Federalberghi di Vibo Valentia

Angela Robbe, presidente di Legacoop Calabria

Maria Grazia Muri, presidente associazione Astarte

Antonio Loiacono, presidente CO.GE.TUR di Capo Vaticano-Tropea

Antonino Cugliari, presidente CNA Turismo e Commercio di Vibo Valentia

Gennaro Davola, presidente del Banco di Credito Cooperativo del Vibonese

Messaggio di Monica Cirinnà e Ivan Scalfarotto

Ore 11.00

11.00-11.40 Maurizio Alfano, Alessia Bausone, Enza Bruno Bossio, Giuseppe Giudiceandrea, Federica Roccisano. L’omofobia in Calabria, in Italia, in Europa. Con Francesca Di Muzio in collegamento via Skype. Coordina Ilaria Giuliano.

Luciano Cozzolino e Maurizio Caputo, “Ci siamo uniti civilmente a Ricadi”. In collegamento via Skype

11.40-12.20 Gianluca Callipo, Bruno Censore, Michele Mirabello, Morena Rampolla, Le unioni civili e l’attuale legislazione italiana in materia. Con Elena Ferrara e Cathy La Torre in collegamento via Skype. Coordina Annarita Castellani

12.20-13.00, Michele Formisano, Antonella Palmitesta, Omofobia e transfobia. Fra mondo interiore e realtà sociale. Con Paola Biondi in collegamento via Skype. Coordina Alessia Rausa

Ore 18,00

Ricadi, Terrazza del Belvedere

Videosaluto di Imma Battaglia e Eva Grimaldi

18.10-19.00 Contro l’omofobia: che fare? Tavola rotonda con Antonio Migliazza (Arcigay Catanzaro), Lavinia Durantini (Arcigay Cosenza), Lucio Dattola (Arcigay Reggio Calabria), Carlo Carere (Rete Lenford), Giuseppe Tedesco (Certi Diritti); Salvatore Belfiore (Comitato Diversi Uguali), Mirella Giuffrè (Agedo Reggio Calabria). Coordina Antonello Sannino

19.00-19.30 Massimo Battaglio, Cronache di ordinaria omofobia. Con videomessaggio di Maria Laura Annibali

19.30-19.50 Laura Corradi La letteratura e la teoria queer, in collegamento via Skype

19.50-20.30 Giovanni Minerba, Omosessualità e cinematografia

20.30-21.00 Massimo Arcangeli, La discriminazione verbale contro i gay. Come difendersi, come arginarla, come contrastarla.

