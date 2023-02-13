Ecco a quanto ammonta l'importo previsto per il direttore e quanto durerà l'incarico. Ad oggi il Museo è diretto dall'archeologa Mariangela Preta

È stata indetta una selezione pubblica per l’affidamento della direzione del Polo Museale di Soriano Calabro per tre anni, con eventuale espressa proroga di ulteriori tre anni. La comunicazione arriva dall’ente comunale attualmente guidato dalla Commissione straordinaria con a capo il presidente Vittorio Saladino. L’importo mensile previsto per il direttore del Polo Museale è di euro 500,00 compreso di Iva e ogni altro onere. Il Direttore, oltre quanto predetto, non avrà diritto al rimborso di alcuna altra spesa. Allo scadere del terzo anno l’incarico avrà termine, senza tacito rinnovo né preavviso da parte dell’amministrazione che, invece, potrà prorogare l’incarico per altri tre anni con provvedimento espresso. Il direttore del Polo Museale dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incarico e, comunque, almeno due giorni a settimana e garantire presenza durante le eventuali aperture straordinarie ed eventi che coinvolgeranno il museo. [Continua in basso]

L’attuale direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, è l’archeologa vibonese Mariangela Preta la quale, è stata incaricata nel 2019 dall’allora sindaco Vincenzo Bartone. Circa la modalità di partecipazione al bando e i requisiti richiesti per aspirare alla carica di direttore del Museo, sull’Albo pretorio del Comune di Soriano Calabro è consultabile l’avviso di selezione pubblica.

