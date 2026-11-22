Un viaggio tra mare a terra alla scoperta della straordinaria biodiversità del territorio vibonese, con un approfondimento sull’ultimo riconoscimento ottenuto da un prodotto tipico inserito nell’Atlante dell’Arca del Gusto di Slow Food Italia: il pane con i fiori di sambuco, noto come “pani cu cuccu”, produzione identitaria della provincia di Vibo Valentia a rischio scomparsa.

È stata questo, e molto altro ancora, l’iniziativa “Custodi di biodiversità, dal mare alla terra”, promossa da Slow Food Vibo Valentia Aps e Slow Food Calabria, in collaborazione con l’Ente regionale parchi marini della Calabria, il Distretto del Cibo del territorio rurale di Vibo Valentia, il Museo della Tonnara di Bivona e il contributo del Panificio D’Amico di Vibo Valentia e delle Cantine Artese.

Ad ospitare il partecipato evento è stata la sede dell’Ente regionale parchi marini della Calabria alla Tonnara di Bivona, dove, ad aprire il pomeriggio, è stata la visita guidata al Museo della Tonnara a cura del direttore Antonio Montesanti, che ha condotto i partecipanti alla scoperta dell’antica arte della pesca del tonno rosso lungo la costa tirrenica calabrese, della sua storia e delle sue correlazioni economiche, culturali ed etno-antropologiche.

A seguire, l’approfondimento sui temi della biodiversità alimentare aperto dall’intervento della presidente di Slow Food Vibo Valentia, Giuseppina Anastasi, che ha presentato l’Atlante dell’Arca del gusto di Slow Food: «una raccolta di volumi dedicati alla biodiversità agroalimentare, suddivisa per regione, che cataloga varietà vegetali, razze animali, pani, formaggi, salumi, dolci e altre specialità, al fine di tutelarle e conservarne memoria, specie nel caso di produzioni minacciate da omologazione, abbandono o cambiamenti climatici, aiutando le istituzioni ma anche produttori e cittadini a conoscere e sostenere il patrimonio gastronomico del territorio».

Per l’Ente parchi marini, rappresentato dal biologo Antonino Mancuso, l’occasione per illustrare il lavoro portato avanti dall’ente funzionale della Regione Calabria nella «salvaguardia delle aree marine protette e dunque nella tutela della biodiversità marina e costiera e delle specie animali e vegetali ad essa legati. Un’attività che non si ferma al mare - ha spiegato il funzionario - ma che si estende anche nell’entroterra grazie alla valorizzazione dei cammini che l’ente porta avanti sul territorio regionale e, più in generale, dell’ampliamento dell’offerta turistica regionale come destinazione esperienziale da vivere oltre la stagione estiva».

Anche il Distretto del cibo di Vibo Valentia, rappresentato dal vicepresidente Giuseppe Porcelli e dal consigliere d’amministrazione Fabrizio Giuliano, ha sottolineato «il valore della collaborazione con Slow Food, socio del Distretto, quale elemento che rafforza una visione condivisa di tutela delle produzioni locali, della salvaguardia della biodiversità, della valorizzazione delle tradizioni e della promozione di un modello di sviluppo fondato sull’identità e sulle risorse del territorio».

In particolare, sul “pani cu cuccu”, Porcelli e Giuliano hanno rilevato come l’inserimento nell’Atlante dell’Arca del gusto rappresenti «un riconoscimento che va ben oltre il valore gastronomico di un prodotto consentendo il recupero di una memoria collettiva, di antichi saperi e di una tradizione che rischiava di essere dimenticata. Come Distretto crediamo che custodire queste produzioni significhi preservare la nostra storia, sostenere le comunità locali e creare nuove opportunità economiche per le imprese e i produttori. La biodiversità, infatti, non è soltanto un patrimonio naturale da proteggere, ma anche una risorsa culturale, sociale ed economica sulla quale costruire il futuro delle nostre comunità».

Da Montesanti, ancora, un richiamo al «valore delle produzioni locali e della salvaguardia della memoria e delle tradizioni. Un riconoscimento importante quello ottenuto dal “pani cu cuccu” per una produzione che rischiava di essere dimenticata e che oggi diventa simbolo della biodiversità e della sapienza alimentare del nostro territorio. La soddisfazione più grande, poi - ha aggiunto -, è vedere la nostra Tonnara diventare un luogo vivo, capace di accogliere persone, idee e sensibilità diverse, dove la storia della pesca incontra le sfide ambientali e culturali del presente. È proprio questa la strada che immaginiamo per il Museo della Tonnara di Bivona: non soltanto custodire la memoria, ma renderla generatrice di conoscenza, partecipazione e futuro».

È toccato poi al giornalista Stefano Mandarano, socio Slow Food ed estensore della candidatura del “pani cu cuccu” nell’Atlante dell’Arca del gusto, ripercorrere l’iter che ha portato all’importante riconoscimento. «Si tratta - ha spiegato - di un prodotto stagionale legato alla fioritura del sambuco, pianta spontanea molto diffusa nel Vibonese, ma anche di un prodotto profondamente intriso di cultura contadina, la cui preparazione si tramanda da generazioni e la cui sopravvivenza è oggi messa a rischio da numerosi fattori: dalla dispersione dei saperi tradizionali e orali, alle minacce della crisi climatica e dello spopolamento delle aree interne. Fortunatamente il “pani cu cuccu” - ha annotato - vive un momento di straordinaria riscoperta grazie al rinnovato interesse di panificatori, chef, giornalisti di settore e appassionati».

A concludere la serata, i segreti della ricetta tradizionale svelati dal panificatore Vincenzo D’Amico e, dulcis in fundo, la degustazione a cura dello stesso Panificio D’Amico accompagnata dal vino rosato delle Cantine Artese.