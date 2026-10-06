Due appuntamenti l’8 e l’11 ottobre con Attilia Kiyoko Cernitori, Stefania De Santi, Claude Hauri e Francesco Silvestri. In programma musiche da Mendelssohn a Chopin, da Rachmaninov a Paganini

Prosegue a Tropea la XXXI Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Tropea Musica, con il patrocinio del Comune e la direzione artistica del maestro Antonio Laureana. Il prossimo appuntamento si articolerà in due serate dedicate al violoncello e al pianoforte, ospitate all’Auditorium Santa Chiara.

Il primo concerto è in programma giovedì 8 ottobre alle 21. Protagoniste saranno la violoncellista Attilia Kiyoko Cernitori e la pianista Stefania De Santi, impegnate nel concerto “Violoncello e Pianoforte – Storie raccontate in musica”.

Il programma propone un percorso attraverso composizioni di Mendelssohn, D’Alberti, Saint-Saëns, Glazunov, Popper, Rachmaninov e Rossini, alternando pagine liriche, momenti di virtuosismo e suggestioni narrative.

Il secondo concerto domenica 11 ottobre

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle 18, quando saliranno sul palco il violoncellista Claude Hauri e il pianista Francesco Silvestri con il concerto “Il violoncello… virtuosismo e cantabilità”.

In programma musiche di Schumann, Chopin, Dvořák, Tosti, Paganini, Popper e Monti, con un repertorio pensato per mettere in risalto le diverse possibilità espressive del violoncello, dalla brillantezza tecnica alla cantabilità e all’intensità melodica.

I due concerti si inseriscono nel percorso della stagione organizzata da Tropea Musica, che anche quest’anno punta a proporre interpreti e programmi capaci di coniugare tradizione, virtuosismo e divulgazione musicale.

L’ingresso ai concerti, entrambi in programma all’Auditorium Santa Chiara di Tropea, ha un costo di 10 euro.