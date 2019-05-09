Si terrà sabato 11 maggio alle ore 11, nei locali dell’Istituto comprensivo statale di Filadelfia, scuola primaria “Paolo Apostoliti”, la XIII edizione del Premio “Avv. Giovandomenico Barone”. Cinquantanove i bambini frequentanti le V classi che partecipano all’iniziativa promossa dalla famiglia del professionista filadelfiese al fine di avvicinare i giovani e le loro famiglie alla storia del paese, a partire dall’antico borgo di Castel Monardo. Alla cerimonia di premiazione interverranno: il sindaco di Filadelfia, Maurizio De Nisi; il dirigente scolastico, Maria Viscone, e la sig. Elena Mastronardi Barone.

Anche per quest’anno, le tracce sulle quali gli alunni si sono cimentati rispecchiano le tematiche tanto care all’avvocato Barone (in foto) e sono il frutto della collaborazione tra la famiglia del professionista filadelfiese e l’architetto Diego Maestri, studioso di fama internazionale e cittadino onorario di Filadelfia. Sarà premiato il miglior testo letterario e il miglior testo artistico. Ai due vincitori sarà consegnata una borsa di studio per l’acquisto di libri o materiale scolastico e a tutti i bambini che hanno partecipato al concorso sarà donato un piccolo gadget e conferito un attestato di partecipazione che riproduce, in un disegno realizzato dall’architetto Maestri, l’antica collina di Castelmonardo.  

