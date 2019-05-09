Tutti gli articoli di Cultura
Si terrà sabato 11 maggio alle ore 11, nei locali dell’Istituto comprensivo statale di Filadelfia, scuola primaria “Paolo Apostoliti”, la XIII edizione del Premio “Avv. Giovandomenico Barone”. Cinquantanove i bambini frequentanti le V classi che partecipano all’iniziativa promossa dalla famiglia del professionista filadelfiese al fine di avvicinare i giovani e le loro famiglie alla storia del paese, a partire dall’antico borgo di Castel Monardo. Alla cerimonia di premiazione interverranno: il sindaco di Filadelfia, Maurizio De Nisi; il dirigente scolastico, Maria Viscone, e la sig. Elena Mastronardi Barone.
Anche per quest’anno, le tracce sulle quali gli alunni si sono cimentati rispecchiano le tematiche tanto care all’avvocato Barone (in foto) e sono il frutto della collaborazione tra la famiglia del professionista filadelfiese e l’architetto Diego Maestri, studioso di fama internazionale e cittadino onorario di Filadelfia. Sarà premiato il miglior testo letterario e il miglior testo artistico. Ai due vincitori sarà consegnata una borsa di studio per l’acquisto di libri o materiale scolastico e a tutti i bambini che hanno partecipato al concorso sarà donato un piccolo gadget e conferito un attestato di partecipazione che riproduce, in un disegno realizzato dall’architetto Maestri, l’antica collina di Castelmonardo.
