Si punta a valorizzare le bellezze storiche, artistiche, architettoniche, naturali, paesaggistiche e artigianali di Serra San Bruno

Il movimento civico “Liberamente” ha promosso un’iniziativa volta a diffondere le bellezze storiche, artistiche, architettoniche, naturali, paesaggistiche e artigianali di Serra San Bruno, dando spazio anche alle tradizioni ed alle attività che contraddistinguono la cittadina della Certosa. «L’azione – evidenziano i promotori- nasce probabilmente come reazione alle polemiche perduranti da diversi mesi e concernenti la diffusione di immagini “sgradevoli” o comunque miranti a sottolineare le criticità da parte della minoranza». [Continua in basso]

«Nei giorni scorsi – chiarisce il movimento – l’Amministrazione comunale, espressione di “Liberamente”, aveva senza mezzi termini accusato l’opposizione di “allarmismo e sensazionalismo”. L’invito è quello di pubblicare foto (con l’hashtag #veniteaserra#) sui social ritraenti tratti caratteristici di Serra San Bruno o momenti chiave della sua vita sociale per rappresentare ciò che il principale centro montano del Vibonese offre a residenti e visitatori»

«Valorizziamo le nostre radici e la nostra cittadina – spiega il movimento – tramite il linguaggio della fotografia, che ha una capacità unica di fissare valori e trasferire messaggi direttamente al cuore di chi osserva». Dunque, lo scopo è quello di tirar fuori il meglio di Serra San Bruno e sottoporlo all’attenzione di una platea indefinita di potenziali fruitori di ciò che la comunità offre.

