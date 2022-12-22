Il dirigente Scalamandrè: «Sono i giovani vero e unico cuore pulsante della formazione e del futuro»

Iniziative solidali ma anche esibizioni artistiche, quiz a premi, balli e musica. Il liceo Capialbi di Vibo Valentia ha promosso con successo l’iniziativa “Menomale che c’è il…Natale”. La due giorni ha consentito alla scuola di diventare punto di incontro non solo per i ragazzi ma anche docenti e genitori che hanno avuto modo di confrontarsi sull’essenza della scuola. Il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè ha fortemente sostenuto lo spirito imprenditoriale e creativo degli studenti facendo sì che i giovani si sentano i veri attori della scuola, della didattica e del sapere fare. Splendidi anche i mercatini posti in essere nella scuola, ricchi di prodotti costruiti e realizzati interamente dagli studenti delle 66 classi del liceo. Un Babbo Natale d’eccezione ha raccolto tutti i desideri espressi dai partecipanti e dispensato foto con gli studenti e i docenti. [Continua in basso]

Durante la mattinata odierna, inoltre, il dirigente ha inaugurato le fontanelle dispensatrici d’acqua presenti nella scuola e fruibili da tutti gratuitamente, nell’ottica dell’ecosostenibiltà ambientale e della rigenerazione e riutilizzo di materiale a basso impatto ambientale. A breve sarà ultimata anche la serra scolastica che vedrà i giovani impegnati nel coltivare e curare le piante messe a dimora. «Gli spazi di apprendimento, afferma il preside, non sono meri contenitori di attività didattiche, ma luoghi che influenzano in modo significativo l’apprendimento. La scuola – aggiunge- deve essere un’organizzazione formativa, sostenuta da strategie e innovazioni molteplici con l’apertura al partenariato con famiglie e comunità, con lo sguardo rivolto sempre verso i giovani, vero e unico cuore pulsante della formazione e del futuro».

