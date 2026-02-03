Sarà un concerto dal forte valore simbolico e artistico ad aprire la Stagione concertistica 2026 della Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, realizzata con il patrocinio del ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia. Un appuntamento inaugurale che segna l’avvio di un nuovo percorso musicale e culturale per la città, nel segno della grande tradizione lirica italiana.

La stagione 2026, intitolata “Vibo Verdiana”, si apre con il concerto inaugurale “Omaggio a Giuseppe Verdi”, in programma venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18 nell’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia, in occasione del 125º anniversario della scomparsa del compositore.

«Aprire la stagione Vibo Verdiana con un omaggio a Giuseppe Verdi significa riaffermare un’identità culturale forte e condivisa – dichiara il direttore artistico Andrea Brissa –. Verdi rappresenta un patrimonio musicale e umano che continua a parlare al presente con una straordinaria forza espressiva. Questo concerto vuole essere un invito all’ascolto consapevole e alla riscoperta della sua inesauribile modernità».

Il programma propone un percorso interpretativo ampio e articolato, concepito come un vero e proprio viaggio nell’universo verdiano: dalle arie da camera alle pagine operistiche più celebri, fino a brani che mettono in luce la profondità drammatica, la tensione emotiva e la potenza comunicativa del suo linguaggio musicale.

Protagonisti della serata saranno interpreti di consolidata esperienza artistica e di rilievo internazionale: il tenore Francesco Anile, il soprano Caterina Francese e il pianista Sergio Coniglio, artisti che hanno calcato prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali, distinguendosi per rigore stilistico, maturità interpretativa e intensa espressività musicale.

Dichiara ancora il direttore artistico Andrea Brissa: «Vibo Verdiana nasce come un progetto che mette al centro il rapporto tra la grande musica e il territorio. Celebrare Verdi a Vibo Valentia significa rafforzare un legame culturale profondo, offrendo alla comunità un’esperienza artistica di alto valore e forte identità».

Con questo concerto inaugurale, la Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia rinnova il proprio impegno nella promozione della musica colta, rendendola accessibile, viva e radicata nella comunità, aprendo la Stagione concertistica 2026 “Vibo Verdiana” con un evento di grande intensità artistica ed emotiva.