Nicotera Marina, al via i lavori di riqualificazione della strada lungo la pineta

Proseguono le progettazioni a Nicotera da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marasco. Oggi infatti, l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vecchio, ha annunciato l’avvio della riqualificazione della strada posta dietro la pineta di Nicotera Marina.

La riqualificazione della strada

«È un intervento molto importante – spiega l’assessore – perché va a riqualificare un’arteria stradale che serve una zona ad alta vocazione naturalistica, in quanto la pineta è uno degli ultimi polmoni verdi di lussureggiante macchia mediterranea che vi sono in questo tratto della costa e anche perché tale strada serve numerose strutture ricettive che esistono in quella zona e soprattutto nel periodo estivo è molto trafficata da parte dei turisti. Grazie a questo intervento – continua l’assessore Vecchio – quest’area diventerà non solo maggiormente fruibile ma anche percorribile nuovamente in tutta sicurezza dopo decenni di assoluta incuria».

I fondi

L’intervento è stato reso possibile da un finanziamento regionale di 57mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale. Oltre al rifacimento del manto stradale – circa 700 metri – si provvederà anche ad installare lungo il percorso, un impianto di pubblica illuminazione in quanto tutta quest’area era praticamente al buio il che, oltre a rappresentare un pericolo per i cittadini, poteva anche favorire situazioni di degrado dell’intera area che vanno assolutamente evitate.

Gli altri interventi

Altri interventi sono già stati avviati come la pulizia dell’antica strada dell’Agnone di epoca napoleonica e i lavori di riqualificazione iniziati poche settimane fa nell’area antistante il Lido Medameo, uno dei punti panoramici più belli di Nicotera Marina che si affaccia sulla scogliera.



«Altri interventi ancora più corposi – conclude l’assessore Vecchio – seguiranno in autunno, grazie ai cospicui finanziamenti ottenuti da questa amministrazione per via della sinergia tra la giunta comunale, l’ufficio tecnico e la giunta regionale. Interventi strutturali che andranno a sanare alcune delle più importanti criticità esistenti sul territorio comunale».