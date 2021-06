Dalla Camera di Commercio di Vibo contributi a fondo perduto per le imprese

Dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia ancora contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del territorio, per sostenerle nei processi di digitalizzazione e automazione, favorendo così continuità operativa nonché slancio alla ripartenza nella fase post-emergenziale. I contributi, sotto forma di voucher sono destinati alle imprese di tutti i settori economici che ne faranno richiesta secondo criteri, termini e modalità previste dall’apposito bando pubblicato sul sito istituzionale www. vv. camcom home page, sezione News.



L’intervento, che si inquadra nelle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e del progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), persegue e prosegue la promozione e la diffusione della cultura e della pratica digitale tra gli operatori economici come leva strategica di sviluppo competitivo, anche attraverso approcci green oriented del tessuto produttivo locale. I progetti di innovazione tecnologica finanziabili si riferiscono infatti, tra l’altro e solo per citarne alcuni, ad interventi di robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; internet delle cose e delle macchine; big data e analytics; intelligenza artificiale; oltre che a sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; sistemi fintech; sistemi Edi, electronic data interchange; geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer experience; system integration applicata all’automazione dei processi; tecnologie della Next Production Revolution (NPR); programmi di digital marketing; soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica. [Continua in basso]

“E’ una nuova ed ulteriore opportunità che vogliamo dare alle nostre imprese – dice il commissario della Camera di Commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo – per favorire i loro investimenti produttivi soprattutto in questo momento in cui serve non solo incoraggiarli ad avere speranza quanto invece aiutarli concretamente nella ripresa delle attività e nel programmare il futuro con fiducia e ottimismo. Da qui il nostro intervento di erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese per modernizzare processi produttivi e gestionali in modo da essere concorrenziali su un mercato dinamico e in continua evoluzione. La digitalizzazione, verso cui ormai è orientato il mondo moderno in ogni sua espressione – sottolinea Caffo– rappresenta infatti un guadagno in efficienza, rapidità, controllo a tutto vantaggio dell’immagine aziendale, del rapporto con i propri stakeholders, quindi, del proprio business”.“Digitalizzare – dice poi il segretario dell’ente Bruno Calvetta– vuol dire infatti semplificare e risparmiare utilizzando la tecnologia con soluzioni diverse a secondo delle proprie necessità. E’ quello che serve oggi alle imprese ed è quello che la Camera di Commercio di ViboValentia, interprete delle loro esigenze e interlocutore attento, propone con indicazioni coerenti alle dinamiche dei mercati e con finanziamenti reali per attivare interventi utili che diventano così sostenibili”.