Parco a Vibo Marina, Italcementi smonta i sogni di gloria: «Nulla di tangibile su cessione area»

L’ex Italcementi di Vibo Marina

Neanche il tempo di presentare in “pompa magna”a Vibo Valentia un investimento finanziario che – a detta dei proponenti – ammonta a oltre 200 milioni di euro per trasformare l’area della ex Italcementi in un Parco polivalente e – sempre a detta dei proponenti – assumere duemila dipendenti, che arriva la ferma e chiara presa di posizione dell’azienda Italcementi attraverso il proprio ufficio stampa. Eccola: «Italcementi intende sottolineare la propria estraneità rispetto a nuove iniziative di utilizzo del sito di Vibo Marina annunciate in questi ultimi giorni dai media locali. L’asset industriale è in vendita, ma le interlocuzioni per una sua cessione non hanno finora prodotto niente di tangibile. I progetti presentati sono quindi stati predisposti senza un preventivo confronto con la proprietà del sito. In aggiunta, l’azienda rileva, suo malgrado, il continuo utilizzo improprio del nome della Società e di quello di taluni suoi manager e ribadisce che in assenza di sue comunicazioni ufficiali, in nessun modo si può presumere un accordo rispetto a progetti sull’area». [Continua in basso]

L’incontro di ieri mattina al 501 Hotel

Il progetto del “Parco Eiponieon” è stato presentato ieri al 501 hotel nel corso di un apposito incontro. Erano presenti Giuseppe Leonetti, presidente del comitato Eiponieon Venus, Giuseppe Incarnato, presidente della Igi Investimenti Group, il fondo che ha interamente finanziato l’opera, e Alfonso Grillo, presidente Eiponieon Project Center, ed ex consigliere regionale e provinciale, nonché ex sindaco di Gerocarne.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, l’area della ex Italcementi trasformata in un Parco polivalente-Video