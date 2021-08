Porto di Tropea, degrado nell’area dedicata ai turisti diretti alle Eolie -FOTO

Bottiglie di plastica gettate alla rinfusa, sacchetti di rifiuti, sedie malandate. Si presenta così la sala di aspetto dedicata ai viaggiatori diretti alle isole Eolie. Un degrado da far impallidire anche il più impavido turista quello che si presenta al porto di Tropea. La segnalazione giunge al Vibonese direttamente dagli utenti.

Uno scenario impietoso nel cuore della stagione estiva, in una terra che dovrebbe far brillare ogni angolo per poter richiamare quanti più visitatori possibili dopo i lunghi mesi di chiusure a causa della pandemia. Eppure le immagini parlano chiaro, più articolati discorsi, convegni, promesse sul rilancio, valorizzazione e promozione del Vibonese e delle sue suggestive mete turistiche.