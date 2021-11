Vibo, l’assemblea territoriale di Cgil, Cisl e Uil nel cantiere del nuovo ospedale

Lavoro, pensioni, fisco: questi gli argomenti al centro dell’assemblea territoriale organizzata per sostenere le proposte e le piattaforme presentate al Governo in questi mesi da Cgil, Cisl e Uil e ribadire le priorità di una battaglia sindacale determinata e radicata L’appuntamento è per domani – 30 novembre – alle 10 nell’area cantiere del nuovo ospedale a Vibo Valentia (in caso di pioggia la manifestazione si terrà nell’Istituto d’istruzione superiore Iti-Itg Vibo Valentia). [Continua in basso]

«Cambiare la manovra si può – sostengono i sindacati -. Pensiamo all’accesso alla pensione a 62 anni di età o con 41 anni di contributi; a ridurre le tasse su salari e pensioni. A più tutele contrattuali, economiche e previdenziali per i giovani e i lavoratori precari; ad estendere le platee dei lavori gravosi e usuranti. A rivalutare gli importi delle pensioni. Proposte da sostenere con determinazione nel nome della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori».

È significativo, inoltre, che l’assemblea territoriale è stata convocata nell’area cantiere del nuovo ospedale di Vibo: quella per la costruzione del nuovo ospedale è una delle più sofferte battaglie condotte negli anni per la tutela dei bisogni e della qualità di salute dei cittadini vibonesi. Le organizzazioni sindacali sono intervenute in più occasioni per esprimere preoccupazione in merito ai ritardi relativi alla realizzazione di una struttura necessaria per questo territorio, sia dal punto di vista sanitario che da quello del mantenimento del livello occupazionale.



All’assemblea territoriale interverranno le delegate e i delegati, pensionate e pensionati, i segretari generali Cgil, Cisl e Uil. Le conclusioni sono affidate ad Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria.