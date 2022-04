Pizzo, mercato settimanale: ecco il bando per il rilascio delle autorizzazioni

«È in corso di pubblicazione il bando pubblico per il rilascio di 50 autorizzazioni per l’esercizio del commercio su area pubblica per il mercato settimanale, in esecuzione del regolamento per l’esercizio del commercio ambulante settimanale e nelle ferie, che si svolge nel Comune di Pizzo tra piazza Sant’Antonio e via Savelli». È quanto fa sapere la terna commissariale che guida il Comune napitino composta da Antonio Reppucci, Giuseppe Di Martino e Antonio Corvo. «Sull’albo pretorio del Comune – spiega la commissione – sono precisati i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli valutativi, le modalità di formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria, di rilascio delle autorizzazioni ed ogni altra utile notizia».