Mileto, verso la chiusura della filiale del Banco di Napoli

Tira una brutta aria per la succursale del Banco di Napoli con sede a Mileto. Spifferi delle ultime ore, infatti, porterebbero a un’ormai prossima chiusura della filiale ubicata nella centralissima piazza Italia. E, al riguardo, ci sarebbe anche la fatidica data in cui la sede facente riferimento al Gruppo Intesa SanPaolo abbasserebbe definitivamente la saracinesca nella cittadina normanna. Nello specifico, si parla del prossimo 18 giugno. Poco meno di due mesi, quindi, e qualora l’indiscrezione venisse successivamente confermata dai fatti un altro importante tassello di storia cittadina si sgretolerà inesorabilmente e definitivamente, con buona pace della popolazione.



La filiale del Banco di Napoli, infatti, a Mileto vanta un’attività che rasenta il mezzo secolo di vita. Nei vari decenni ha rappresentato un punto di riferimento per le attività commerciali e le imprese del luogo e per i singoli risparmiatori. La sua chiusura rappresenterebbe, quindi, un duro colpo per il territorio, ancor di più se si pensa che fino a qualche anno fa a Mileto era attivo anche un altro Istituto bancario: la Carime anch’essa poi mestamente chiusa. Il “fine attività” del Banco di Napoli con sede nella cittadina normanna sarebbe dovuto alla riorganizzazione che il Gruppo Intesa SanPaolo sta attuando a livello nazionale. In questo contesto, a far presagire le attuali dolenti note, qualche anno fa nella filiale di piazza Italia è già stato abolito il servizio di cassa.