Il primo tonno della stagione offerto a San Francesco: riparte la pesca in Calabria -Video

Per la storica imbarcazione della famiglia Ceravolo è la prima uscita in mare, si apre così ufficialmente la stagione della pesca del tonno rosso

Il peschereccio attracca al porto di Vibo Marina dopo 4 giorni di navigazione nel Mar Tirreno, al largo di Paola. L’equipaggio è stanco, provato, ma soddisfatto. La pesca è stata buona. Per la storica imbarcazione della famiglia Ceravolo è la prima uscita in mare. Si apre così ufficialmente la stagione della pesca del tonno rosso. È un giorno importante per Piergiorgio Ceravolo, l’armatore del peschereccio. Un giorno che segna la ripresa di una tradizione che va avanti dal 1963. [Continua in basso]

Il primo tonno a San Francesco

Stesse movenze, stesse fatiche per i pescatori di ogni tempo, e stessi rituali. Il primo tonno pescato viene infatti offerto al convento di San Francesco di Paola, a Pizzo. Una tradizione che si tramanda da decenni e che Piergiorgio, giovane imprenditore non intende interrompere.

Trentatré anni, l’ultimo della famiglia Ceravolo, con orgoglio manda avanti l’attività che dà lavoro a decine di persone, senza contare l’indotto. Ma le difficoltà non mancano. La guerra in Ucraina che tra i primi effetti ha causato l’aumento del prezzo del gasolio, ha messo in crisi il settore. «Ma si va avanti con sacrificio e con la stessa passione di chi mi ha preceduto», assicura Piergiorgio.

Ci mostra i tonni stipati in una cella frigorifera. Vengono sollevati e pesati. Il primo esemplare supera i due quintali, per la precisione 224,5 chili. È proprio quello destinato a “San Brangiscu” come lo chiamano i pizzitani. A quel santo che protegge la gente di mare e al quale i pescatori di ieri e di oggi sono estremamente devoti. Si segue la tradizione con lo sguardo rivolto al futuro.