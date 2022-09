Pronto il piano del Governo per risparmiare energia: ecco tutte le misure adottate

Spegnere la tv, evitando di lasciarla in stand by. Usare lavastoviglie e lavatrice a pieno carico. Doccia più breve. Fuoco più basso sui fornelli. Sono alcune delle «misure comportamentali a costo zero» previste dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del ministero della Transizione ecologica, pubblicato ieri. L’obiettivo è quello di ridurre subito i consumi di gas in Italia per arginare i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi provenienti dalla Russia il prossimo inverno. Il Piano è nato, si legge, anche per «rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023». Dalle «misure comportamentali» e «volontarie» per i cittadini passando per le norme dedicate alle industrie, e terminando con quelle sul riscaldamento – ma anche tv, lavatrice e doccia -, ecco i punti salienti del piano del governo italiano per la riduzione dei consumi (qui il pdf). [Continua in basso]

Gli obiettivi del Piano Cingolani

Nel dettaglio, «le misure, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente: la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre che la l’accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico; le misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022; un insieme di misure comportamentali nell’uso efficiente dell’energia, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio».

Queste misure comportamentali «saranno promosse attraverso una apposita campagna informativa istituzionale; saranno, si ribadisce, volontarie e saranno integrate ove necessario da strumenti di sostegno alla scelta del comportamento efficiente». Previsto anche «il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento Ue». L’insieme del contributo atteso dalle misure previste dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas (1° agosto 2022-31 marzo 2023) per la ‘massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas’, di ‘contenimento relative al riscaldamento invernale’ e ‘comportamentali’ (‘a costo zero’ e ‘con investimento iniziale’) «porta ad una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue, pari quindi almeno a 8,2 miliardi di Smc di gas naturale», si legge nel Piano.