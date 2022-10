Ponte sullo Stretto, Salvini convoca i governatori i presidenti Occhiuto e Schifani

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha contattato i governatori di Regione per accordarsi e organizzare un incontro

Il governo targato Meloni comincia a muovere i primi passi. La Calabria è stata citata anche nel discorso al Senato del premier, in merito all’attivazione del rigassificatore di Gioia Tauro. Ma un altro tema al centro del programma dell’esecutivo di centrodestra è con certezza il Ponte sullo Stretto. Da quanto si apprende da fonti interne alla Lega, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha contattato i governatori, Roberto Occhiuto (Calabria) e Renato Schifani (Sicilia), per accordarsi e organizzare un incontro al dicastero di Porta Pia per fare il punto della situazione con particolare riferimento al progetto del Ponte.