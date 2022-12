La storia di Vincenzo e Rita: hanno realizzato il loro sogno ad Arena – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo

Vincenzo e Rita vivono ad Arena, piccolo paese del Vibonese. Si sono conosciuti nel 2012 sui social. Nel 2020 nasce Amalia, lo scorso 25 giugno coronano il loro sogno d’amore con il matrimonio. La loro storia raccontata nell’ultima puntata di LaC Storie, il format a cura di Saverio Caracciolo (QUI LA PUNTATA).

Un colpo di fulmine per Rita. La donna, originaria di Cammarata in provincia di Agrigento, non perde tempo. Corre in Calabria a conoscere Vincenzo, i due si innamorano e decidono di costruire il loro nido d’amore proprio ad Arena. Vincenzo è un operaio edile, un lavoro però che non lo rende felice. Guardando una puntata di LaC Storie “Sulle ali della vita” ha di colpo l’ispirazione. Lascia il suo lavoro, inizia a studiare e a documentarsi sul mondo delle api. Si innamora di quel mondo e fa della sua passione il lavoro della sua vita. Oggi Vincenzo è un apicoltore, costruisce da solo le arnie per le sue api, produce miele di varie qualità e utilizza la cera per realizzare prodotti green e originali come candele e composizioni natalizie. Ad Arena hanno creato una piccola azienda agricola “Apesana Miele Calabria” dove è possibile trovare non solo il miele ma anche ortaggi e frutta che è possibile ricevere a casa anche con il servizio a domicilio.

