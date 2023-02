Formazione e cultura, nuovo accordo tra Camera commercio e fondazione Astrea

È nata una nuova partnership tra la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e Fondazione Astrea, ente fortemente impegnato nel campo dell’alta formazione. Nei giorni scorsi il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo, ha avuto un incontro con il presidente di Fondazione Astrea, nonché rettore dell’università Mauriziana, Manlio Caruso, durante il quale si è iniziato a ragionare di una serie di proposte da attuare in maniera congiunta. I progetti futuri riguarderanno la formazione, la cultura e i giovani. Sono state esaminate idee ed iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani offrendo loro la possibilità di accedere ad una formazione di eccellenza attraverso lo sviluppo di idee innovative e sostenendone concretamente la realizzazione. I due presidenti hanno discusso delle azioni da intraprendere, alcune delle quali saranno ufficializzate già nei prossimi giorni attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che illustrerà, nel dettaglio, le attività che i due enti intendono intraprendere in un percorso comune. [Continua in basso]

«La Camera di Commercio sarà sempre pronta ad accogliere proposte volte al coinvolgimento dei nostri giovani e tese a supportare la crescita del tessuto produttivo ed economico» ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo. «Ritengo che ogni collaborazione sia importante e debba essere sfruttata al meglio per costruire una rete quanto più possibile ampia tra associazioni e istituzioni al fine di creare nuove opportunità di sviluppo per la nostra terra». «Continua incessante l’impegno di Fondazione Astrea, presente sul territorio calabrese ormai dal 2018, nel voler fornire un modello ed un punto di riferimento per tanti giovani e meno giovani che desiderano diventare i protagonisti all’interno di territori troppo spesso qualificati e ricordati come terre di rassegnazione e disillusione» ha aggiunto a margine dell’incontro il presidente Manlio Caruso.

