A Rombiolo nuovi progetti di pubblica utilità destinati ai percettori del reddito cittadinanza

Tramite delibera di giunta comunale, guidata dal sindaco Domenico Petrolo, Rombiolo ha approvato i nuovi progetti di utilità collettiva. Si tratta di strumenti indirizzati ai percettori del reddito di cittadinanza. I puc infatti sono «attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i titolari del rdc e anche per la comunità». L’erogazione del reddito è infatti condizionato dalla «dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale». [Continua in basso]

I progetti puc a Rombiolo

I progetti puc prevedono l’organizzazione di attività da parte dei Comuni. Devono «partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di empowerment (azioni che migliorano competenze e conoscenze) e possono essere attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Ogni cittadino beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali. Per Rombiolo, i nuovi progetti riguardano:

Tutti insieme a scuola, ambito sociale;

Locali comunali igienizzati e ordinati, ambito sociale;

Città pulita, ambito ambientale;

Nel primo caso, le persone incaricate dovranno prendere in custodia di alunni della scuola che usufruiscono del bus scolastico ed accompagnarli fino all’ingresso dell’istituto, attendere l’arrivo dell’insegnante di classe, supportare i piccoli studenti durante l’attraversamento della strada per salire/scendere dallo scuolabus, collaborare con le maestre durante eventi ricreativi e recite. Il secondo progetto riguarda la pulizia dei locali e delle aree di proprietà comunale. Infine, il terzo, cura e mantenimento delle aree verdi, pulizia marciapiedi, manutenzione ordinaria del cimitero.

