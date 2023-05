Centro per l’impiego di Vibo, nuova sede cercasi a meno di due mesi dal trasferimento

Nuova sede per il Centro per l’impiego di Vibo Valentia cercasi: a meno di due mesi dal trasferimento nei locali di Palazzo Gemini, il Comune è in moto allo scopo di trovare un nuovo immobile in cui allocare gli uffici. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha infatti deliberato di «avviare tutti gli atti necessari alla predisposizione dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del centro per l’impiego di Vibo Valentia, in esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021, con cui è stato adottato in via definitiva il Piano Regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego».

La vecchia sede del Centro per l’impiego di Vibo

Quella degli uffici vibonesi sembra una storia infinita. La vecchia sede, quella di via Fortunato, è stata chiusa al pubblico nell’estate del 2020 a causa del mancato adeguamento dei locali alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Da allora, per quasi tre anni, tantissimi sono stati i disagi per gli utenti e anche per i lavoratori, senza una sede e in smart working “forzato”. In un primo momento, il Comune di Vibo aveva offerto come soluzione l’utilizzo di Palazzo delle Accademie, salvo poi scoprire – a seguito di alcune verifiche – che lo stesso non è un edificio sicuro e che alcuni lavori che dovevano essere effettuati tra gli anni ’80 e ’90 «non sono mai stati eseguiti» o «sono stati invece eseguiti in maniera parziale».

Quindi, a novembre scorso, la convenzione tra Comune di Vibo Valentia e Regione Calabria per la gestione della sede provvisoria del Centro per l’impiego, individuata in Palazzo Gemini – in località Aeroporto, lungo la strada statale 18. A fine marzo gli uffici sono stati inaugurati proprio qui, nello stesso immobile – ma con ingresso completamente separato e indipendente – che ospita momentaneamente anche la scuola Murmura. Ora la delibera della Giunta e una nuova attesa per capire se e dove il Cpi vibonese troverà pace.

