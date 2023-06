Centri estivi, il Comune di Serra San Bruno mette a disposizione gratuitamente locali

Il municipio di Serra San Bruno

L’amministrazione comunale di Serra San Bruno, tramite avviso pubblico, ha reso nota la volontà di patrocinare le attività di stampo socio-educativo a favore di bambini e adolescenti, mediante la concessione a titolo gratuito di locali, spazi e aree comunali. Il patrocinio è destinato ai «soggetti interessati all’organizzazione e gestione dei centri estivi, di servizi socioeducativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa per bambine e ragazzi da 3 a 17 anni, che, per il periodo estivo e su richiesta formale, si propongano per la realizzazione di tale attività».

L’uso gratuito dei locali comunali

L’uso gratuito dal 12 giugno al 9 settembre 2023 riguarderà diversi locali di proprietà comunale tra cui le Sale Museo località San Rocco e annesso giardino, locali piano terra Palazzo Chimirri (ex Biblioteca comunale “E. Vellone”), Scuola dell’infanzia “A. Barillari” Via Aldo Moro e cortile esterno, Cortile scuola elementare plesso “A Tedeschi – Terravecchia, impianti sportivi Via San Brunone da Colonia (esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00); – Campetto di Via G. Matteotti (esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00).

Per partecipare, i soggetti o enti interessati dovranno avere esperienza in attività ricreative ed educative (centri estivi e attività di tempo integrato); garantire un programma educativo-ricreativo adeguato ed aperto a tutte le fasce d’età; tariffe a carico degli utenti contenute, che prevedano agevolazioni tariffarie alle famiglie in difficoltà e sconti ai nuclei familiari con due o più figli iscritti. Al contempo, il concessionario si impegnerà per garantire l’inserimento di bimbi o ragazzi in situazioni di disabilità o disagio, provvedere alla prima pulizia e ordinaria gestione dei locali, essere dotato di apposita polizza per copertura da responsabilità civile verso terzi e di conseguenza esimere il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei locali, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della sicurezza del servizio sul lavoro. Il Comune, oltre a concedere i locali, collaborerà nella promozione dell’iniziativa anche tramite il sito web istituzionale.

La presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 20 giugno 2023, indirizzata all’Area affari generali e istituzionali e corredata dal programma dettagliato dell’iniziativa; polizza per copertura da responsabilità civile verso terzi; copia fotostatica del documento di identità del firmatario, in corso di validità. Potrà essere consegnata a mano oppure via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Serra San Bruno – Area Affari generali e istituzionali – Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno o tramite pec all’indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it.

