Mongiana, bando per le piccole imprese: in campo 14mila euro di fondi

L’avviso per il sostegno delle piccole attività economiche, artigianali e commerciali. Ecco come presentare domanda

Il Comune di Mongiana ha diramato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il commercio e l’artigianato (Fondo nazionale sostegno attività economiche, artigianali e commerciali, annualità 2021). L’avviso, fa rilevare l’ente, è finalizzato ad aiutare le piccole e micro imprese attive nel comprensorio di Mongiana mediate la concessione di fondi per le spese di gestione e investimento sostenute durante il 2021. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il bando è pari al 14mila euro a valere sulla quota della seconda annualità 2021. La somma sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese sostenute nel periodo di riferimento. Per le imprese richiedenti è necessario siano costituite e iscritte al Registro imprese o nel caso di settore artigianale, all’albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda. Non devono essere sottoposte a liquidazione e non si devono trovare in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo. Altro requisito richiesto, pena l’esclusione, la regolarità contributiva e previdenziale. Vengono escluse dai finanziamenti le attività ed imprese del settore finanziario e assicurativo e di intermediazione mobiliare, le società per azioni, esercizi di sale gioco, compro oro, call center, imprese funebri.

Le spese di gestione riguardano: l’acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e consumatori; canoni annuali per utilizzo di software gestionali e siti web, servizi per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci, affitto locali per attività di impresa, utenze e tributi comunali. Rientrano invece nelle spese di investimento: le opere edili private, installazione o ammodernamento impianti, acquisto macchinari e attrezzature veicoli destinati all’attività di impresa. La presentazione della domanda dovrà contenere il modulo compilato che dovrà essere consegnato entro il 14 luglio 2023, ore 12.00

L’istanza potrà essere inviata con le seguenti modalità:

a mezzo pec all’indirizzo comune.mongiana@asmepec.it,

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Mongiana,

spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R)

