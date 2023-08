Confsal provinciale, Russo: «Accadimenti politici influenzano il mondo del lavoro»

Vincenzo Russo

È partita la nuova era della Confsal provinciale di Vibo Valentia. Dopo le recenti elezioni che hanno portato all’insediamento del neo segretario Vincenzo Russo e dei componenti del consiglio, nelle scorse ore si è riunito il rinnovato direttivo dell’organismo sindacale autonomo. Un incontro da cui sono emersi diversi spunti interessanti. «Ad oggi – spiega al riguardo il neo segretario – obbiettivo primario di tutte le sigle federali che compongono la Confsal è quello di assumere il ruolo di attento ascoltatore ed osservatore sul territorio Vibonese. Infine, l’occhio attento di tutto il consiglio si porrà, sin d’oggi, sugli accadimenti politici che influenzeranno direttamente ed indirettamente il mondo del lavoro. Questo si rende necessario al fine di poter prevenire e sostenere una programmazione a tutela dei lavoratori». In virtù dei punti all’ordine del giorno prefissati, nel corso del consiglio sono stati trattati singolarmente diversi argomenti. Dopo una primaria introduzione generale del segretario Russo, il consiglio provinciale ha trattato specifiche tematiche decidendo, tra l’altro, di avviare dai prossimi mesi incisive azioni di sostegno al lavoro. In tale contesto, agli enti locali verrà inviato a breve un formale accreditamento per le future concertazioni dei lavoratori. Tra i temi da affrontare nell’immediato nella pubblica amministrazione, il sottodimensionamento del personale scolastico, dei vigili del fuoco, del Ministero degli Interni, delle Agenzie Fiscali e, «più in generale, di tutte le amministrazioni centrali». Tra le priorità, infine, anche «i ritardi e le difficoltà che si registrano nella gestione del mondo agricolo, fortemente penalizzato in questo particolare momento storico».

