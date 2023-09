Alienazione immobili, avviso esplorativo della Provincia di Vibo

La Provincia di Vibo Valentia, presieduta da Corrado Antonio Landolina, ha emesso un avviso esplorativo ai fini della pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale inseriti nel relativo “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”. L’ente intermedio vibonese, dunque, «intende pubblicare una manifestazione di interesse al fine di acquisire domande da parte di soggetti interessati», viene evidenziato nell’atto amministrativo sottoscritto dall’ingegnere, Gaetano Del Vecchio, responsabile del patrimonio immobiliare provinciale, e dal segretario generale, Domenico Arena. A tal fine, nel documento amministrativo si precisa inoltre che «l’avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione di interesse». La manifestazione d’interesse non vincola, quindi, in alcun modo la Provincia di Vibo Valentia. «Pertanto, l’avviso pubblico esplorativo – viene sottolineato – non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura». La procedura di evidenza pubblica per la scelta dell’acquirente «potrà essere avviata anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse».

L’avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire un’offerta al pubblico. La pubblicazione dell’avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse «non comportano per la Provincia di Vibo Valentia alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte della stessa Provincia, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura». Si sottolinea poi che «i beni oggetto della procedura saranno venduti a corpo e non a misura, nei lotti indicati, da aggiudicarsi separatamente, allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le spese per eventuali frazionamenti e stipula del contratto sono interamente a carico del soggetto acquirente. Il diritto di prelazione sarà concesso ai lottizzanti, cessionari delle aree e in subordine ai confinanti». La domanda dovrà pervenire entro il 30 settembre 2023. Maggiori info sul sito internet della Provincia.

