Davide si laurea a 20 anni in ingegneria elettronica, è tra i più giovani dell’Unical

«Complimenti, lei è tra i più giovani studenti del nostro Ateneo a laurearsi». È il messaggio che Davide Di Gesu ha ricevuto dalla responsabile dell’Ufficio didattico dell’Università della Calabria. Un traguardo che il giovane ingegnere ha raggiunto a soli 20 anni.

Diplomato nell’a.s. 2019/2020 al liceo scientifico G. Berto di Vibo Valentia, il giovane di Ionadi, ha conseguito la laurea triennale in ingegneria elettronica del DIMES (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria).

«Ho scelto ingegneria elettronica – spiega il giovane – perché il mondo dell’elettronica mi ha sempre incuriosito ed ho scelto l’università della Calabria perché è tra le migliori università del Sud per gli studi ingegneristici.

Proseguirò i miei studi all’Unical per conseguire la magistrale in ingegneria elettronica indirizzo “Green Electronics” i cui docenti sono preparati e disponibili». Alla seduta di laurea amici e parenti: «Durante la proclamazione ero molto emozionato per il traguardo raggiunto. Mi sono buttato a capofitto nello studio. La mia determinazione e il mio impegno mi hanno premiato». Una volta finiti gli studi Davide sogna di restare in Calabria: «Questa regione ha bisogno di noi giovani e io ho amo questa terra. “Da grande” mi piacerebbe potere dare il mio contributo per valorizzarla e rinnovarla soprattutto nel campo della sostenibilità ambientale».

