Soddisfazione al Nautico di Pizzo per il primo volo in solitaria di un ex allievo

C’è tanta soddisfazione in tutto l’Istituto tecnico per i trasporti e la logistica (Nautico di Pizzo), per la piena riuscita del primo volo in solitaria del giovanissimo Domenico Prestagiacomo. A dare notizia dell’impresa è lo stesso Nautico che, con orgoglio sottolinea come Prestagiacomo abbia «effettuato il suo primo volo in solitaria a bordo di un Cessna C152, con decollo e atterraggio dall’aviosuperficie “SibariFly”». Il giovane, diplomatosi poco più di due mesi fa, ha frequentato il corso di “Conduzione del mezzo aereo“. Lo stesso Prestagiacomo, nell’aprile dello scorso anno, aveva inoltre partecipato alla gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici ad indirizzo “Trasporti e logistica – Indirizzo conduzione del mezzo aereo” presso Istituto tecnico per i trasporti “Marconi” di Padova. «A Domenico, che con grande passione e tenacia ha raggiunto questo importante traguardo – hanno commentato con orgoglio dal Nautico di Pizzo -, auguriamo che possa essere il primo volo di una lunghissima serie. Ad maiora!».

