Dagli accessi al mare alla depurazione, Briatico saluta l’estate e pensa al futuro: «Buone basi per migliorare»

Il capitolo “estate 2023” è archiviato ma l’amministrazione comunale targata Lidio Vallone procede spedita verso nuovi progetti. Il bilancio della stagione turistica è caratterizzato in linea generale da numeri positivi ma anche qualche intoppo legato al divieto di balneabilità nell’area del torrente Murria, sfociato in denuncia da parte del Comune. Di dati, settori da migliorare, strategie da pianificare per il futuro ne abbiamo parlato con il primo cittadino, partendo dai numeri registrati dalla cittadina costiera: «Con la tassa di soggiorno, la stima provvisoria non ancora ufficiale, il nostro ente ha incassato circa 260mila euro ma mancano diversi pagamenti. Contiamo di raggiungere una cifra di 300mila euro». Tangibile, dunque, i miglioramenti su tale fronte: «C’è stata una significativa crescita, un decisivo cambio di passo. Nel 2017 le cifre erano di circa 80mila euro, nel 2019 circa 100mila e poi 230mila e 250mila rispettivamente nel 2021 e nel 2022». Quella del 2023, dunque, si profila come una stagione di nuovi record e spingono il gruppo politico ad una valutazione e progettazione ancora più incisiva per il rilancio del comprensorio dal punto di vista sociale ed economico.

Inquinamento Murria

Foto della foce del Murria a Briatico (immagine dalla pagina Fb di PerBriatico)

Sul caso dell’inquinamento del torrente Murria l’ente amministrato dal sindaco Vallone una denuncia in sede penale e contestualmente chiesto al Comune di Zungri il ristoro dei danni causati a Briatico. I valori fuori norma per settimane hanno provocato malumori nel centro costiero con inevitabili ripercussioni sul turismo: «Ad oggi i valori sono rientrati ma questo non ci tranquillizza. Il problema è ciclico e resterà tale finchè non verranno assunti adeguati provvedimenti all’origine, ovvero sugli scarichi fognari. Il divieto di balneabilità permane nei pressi della foce del torrente, così come generalmente accade per tutti gli sbocchi dei fiumi», rimarca il primo cittadino. Sul tema depurazione, proprio recentemente il Comune ha ultimato i lavori all’impianto San Giorgio. Interventi che hanno permesso alla struttura di poter triplicare la portata. Grazie a tali attività è stata infatti Aumentata la potenzialità del servizio da 3mila a 10mila abitanti. Per Briatico si è trattato di un risultato storico realizzato grazie a fondi -150mila euro-messi a disposizione dalla Regione Calabria.

Nuovi progetti

La Torretta di Briatico

La stagione 2023 ha consentito alla compagine amministrativa di focalizzare gli interventi per migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai villeggianti: «Entro ottobre chiuderemo i lavori al parcheggio San Giorgio, località Marina. Grazie a risorse per 400mila euro viene realizzato un parcheggio innovativo, dotato di area per persone con handicap e anche postazioni per ricarica mezzi elettrici. Sicuramente per il 2024, la questione dei parcheggi a pagamento sarà migliorata. L’obiettivo è quello di garantire agli utenti ordine e sicurezza». Altro punto su cui avviare una massiccia campagna di lavori riguarda infine gli accessi al mare. Spesso infatti, persone con ridotta mobilità o famiglie con bambini, faticano ad accedere all’arenile: «Servono interventi e anche manutenzione sulle strade del litorale. I lavori da programmare sono tanti e da parte nostra assicuriamo come sempre il massimo impegno». Insomma, la stagione 2024, almeno a Briatico, non è poi così lontana.

