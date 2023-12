Porto di Vibo Marina: 17 mln per il servizio di rimorchio e si lavora pure per l’imboccatura

Al via la gara per il rinnovo della concessione del servizio di rimorchio nel porto di Vibo Marina. La procedura prevede uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro per 15 anni di concessione (17.099.141,58 euro per la precisione). Al momento il servizio è effettuato da “Calabria di Navigazione”, realtà che fa capo al capt. Domenico Sergi, nelle vesti di amministratore unico. La società “Calabria di Navigazione” opera nel porto di Vibo Marina da diversi anni dove è concessionaria del servizio di rimorchio sulla base di una proroga risalente al 2019 che estende la durata dell’attività sino alla conclusione di una nuova procedura di affidamento. Le società interessate – tra cui probabilmente la stessa società vibonese – potranno presentare le loro offerte entro il prossimo 9 febbraio. L’altra novità che interessa il porto di Vibo Marina è l’allargamento dell’imboccatura dello scalo e il prolungamento del molo del porto. In tal senso il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha incontrato i professori Felice Arena e Vincenzo Barrile dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con l’obiettivo di avviare possibili percorsi di collaborazione finalizzati all’ulteriore sviluppo ecosostenibile dei porti di Vibo Marina e Gioia Tauro. Accompagnati da Carmelo Gioffrè e Domenico Strangi, della società Service Enterprises di Gioia Tauro, il professore Arena, ordinario di Costruzioni Marittime, e il professore Barrile, responsabile del laboratorio di Geomatica del dipartimento Diceam – accompagnato da Emanuela Genovese – hanno proposto la sottoscrizione di un protocollo d’intesa mirato ad avviare un’analisi di studio sulla fattibilità ambientale del prolungamento del molo del porto di Vibo Marina e dell’ampliamento dell’imboccatura dello scalo portuale di Gioia Tauro. A tale proposito, il presidente Andrea Agostinelli ha accolto la proposta dell’Università Mediterranea con la prospettiva di sviluppare i rapporti tra l’Autorità di Sistema portuale e il mondo della ricerca universitaria finalizzati ad una sempre maggiore crescita dei porti di propria competenza in un’ottica di sostenibilità ambientale. Da ricordare, infine, che per il porto di Vibo Marina sono in cantiere altri lavori che riguardano il risanamento e il consolidamento delle banchine Papandrea e Buccarelli (10,418 milioni) e Pola e Tripoli (5,725 milioni). Si tratta di un doppio appalto integrato per le banchine portuali per un valore complessivo di 16,1 milioni di euro.

