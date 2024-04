Al Vinitaly il battesimo di Grand Terroir®, il sistema ideato dal Network LaC

Grand Terroir®, battesimo al Vinitaly edizione 2024. Uno scenario internazionale di prestigio per lanciare, da Sud, un’idea finalizzata a dare impulso a settori ormai trainanti dell’economia italiana, europea e mediterranea: agroalimentare, enogastronomia, artigianato, turismo, ristorazione.

Grand Terroir® è un sistema ideato dal Network LaC per connettere e mettere in rete aziende, persone, territori, radici identitarie. La comunicazione integrata professionale farà da enzima, da catalizzatore di energie positive. La finalità primaria è quella di generare sviluppo sostenibile, e quindi di far crescere il tessuto economico-sociale, sempre in una logica di massima tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, di pacifica convivenza fra i popoli, di salvaguardia delle realtà locali nella loro distintiva specificità. [Continua a leggere su Lacnews24.it]

