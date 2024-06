Confartigianato, costituita a Vibo la categoria dei termoidraulici: Palmieri eletto presidente

Rappresenta un ulteriore tassello per la rappresentanza del settore artigianale nel territorio vibonese, regionale e nazionale

In occasione dell’ultima assemblea tenutasi presso la sede della Confartigianato di Vibo, alla presenza del presidente Rocco Cunsolo, del segretario Nicola Raffaele e della Giunta è stato aggiunto un altro tassello i per la rappresentanza del settore artigianale nel territorio vibonese, regionale e nazionale, con la costituzione della categoria dei “termoidraulici”, che si accosta alla categoria dei meccatronici istituita recentemente. I dettagli sono contenuti in una nota stampa dell’ente.

Alla presenza dei rappresentanti di categoria, hanno votato all’unanimità ed eletto come presidente dei termoidraulici Raffaele Palmieri, già componente della Giunta e del Consiglio direttivo della Confartigianato di Vibo Valentia. «Confartigianato Vibo – si fa presente nel comunicato – si dimostra ancora una volta attiva e vicina a tutti i settori artigianali e commerciali, disponibile e promotrice di idee e progetti che danno vita ad attività di fondamentale importanza. Naturalmente le categorie che l’associazione Confartigianato sta aiutando a costituirsi sono nell’interesse di tutto il mondo artigianale, commerciale e offrono servizi necessari ai cittadini cercando di rivalutare e mantenere operose tutte le attività, anche ai fini di produzione di posti di lavoro. Molte altre categorie artigianali verranno costituite nei prossimi mesi, cercando di dare voce agli operatori dei vari settori».

L’ente specifica che «l’attività delle Categorie ha lo scopo di unire i settori seguendo i flussi economici, creare filiere affini in sinergia con il territorio e fornire assistenza e formazione continua. Per tale scopo Confartigianato Vibo è già attiva nella consulenza e attivazione dei corsi Fgas, per la certificazione e la specializzazione nell’installazione, ampliamento, riparazione e manutenzione di impianti idrosanitari, termici e di condizionamento».