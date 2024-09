Cessaniti, approvato il progetto per la messa in sicurezza delle strade di Mantineo e Piana Pugliese

Gli interventi riguarderanno anche parte del muro di cinta del cimitero, gravemente danneggiato. In campo fondi per 50mila euro

In merito alla messa in sicurezza delle strade e del territorio nelle frazioni Mantineo e Piana Pugliese, il Comune di Cessaniti guidato dal sindaco Enrico Sorrentino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. I dettagli sono contenuti in una delibera della giunta nella quale si ricorda: «Con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno, il 14 gennaio 2020 sono state assegnate ai Comuni risorse economiche per un ammontare di 500 milioni di euro per il 2020, altri 500 mln dal 2021 e 2024». Con un terzo decreto, quindi, sono stati assegnati contributi aggiuntivi per 500 mln.

Le risorse destinate a Cessaniti

La giunta rimarca: «Tali risorse, confluite successivamente nel Pnrr sono vincolate a una quota pari o superiore al 50 per cento per investimenti destinati alle opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. La somma destinata a Cessaniti ammonta a 50mila euro mentre il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato predisposto dal responsabile dell’Utc, Francesco Larosa.

Il muro di cinta del cimitero

A ciò si era aggiunta in corsa la nota fatta pervenire al commissario straordinario lo scorso novembre 2024 con cui l’architetto Michele Gradia denunciava una grave situazione di pericolo che interessava parte del muro di cinta del Cimitero di Cessaniti con possibili deleteri effetti in danno di alcune cappelle private. Da qui l’esigenza di avviare una messa in sicurezza dell’opera, inserita dell’elaborato proposto dall’architetto Larosa contenente oltre l’indicazione dell’area interessata dall’intervento anche il nuovo quadro economico».