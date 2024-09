Due giovani imprenditori vibonesi premiati con l’Oscar Green di Coldiretti: uno andrà anche alla finale nazionale

Ci sono anche due aziende del Vibonese tra le otto che a livello calabrese sono state premiate a livello regionale nell’ambito della diciottesima edizione del concorso Oscar Green promosso da Giovani Impresa Coldiretti. I riconoscimenti sono stati svelati a Calanna, nel Reggino, al Gaya Mondo di Unione, un ecovillaggio immerso nel verde che si affaccia nella cornice paesaggistica dello Stretto. «A giudizio di tutti – riporta una nota diffusa da Coldiretti Calabria -, una giornata entusiasmante che ha coinvolto i giovani che si sono scambiati idee e progetti allargando i propri orizzonti nel confronto tra realtà imprenditoriali, facendo tesoro delle esperienze altrui».

In particolare, per la Categoria Campagna Amica è stata premiata l’azienda “Apesana” di Vincenzo Pisano di Arena con la seguente motivazione: “La salute delle api nelle Eco–bomboniere. Produce miele genuino e di altissima qualità che si trova ad Arena un piccolo borgo nel cuore delle Serre Calabre, lontana da ogni fonte d’inquinamento, ricca di variegata vegetazione. Dalla produzione del miele pregiato l’azienda crea bomboniere eco-sostenibili e fatte a mano”.

Per la Categoria “Custodi d’Italia” il riconoscimento è andato invece all’Azienda agricola Foti di Adriana Tavella di San Costantino Calabro. Questa è la motivazione: “Il Borgo impreziosito dai gioielli di fiori. Un esempio di agricoltura eroica che contribuisce a mantenere la presenza nelle comunità nelle aree interne attraverso opportunità lavorative coinvolgenti.. Adriana crea “gioielli” con i fiori che pianta in azienda durante l’anno, come alisso, non ti scordar di me, viole, erica, camomilla, ortensia, rose sfumate, verbena, finocchio, lobelia e quelli che crescono spontaneamente. Ogni creazione è un piccolo dipinto che cattura la magia della natura. Tutto nasce da un’idea semplice e meravigliosa: quella di circondarsi di fiori per contribuire all’ecosistema e trasformare le loro fioriture in ricordi eterni da custodire per sempre”. Al termine della cerimonia è stato reso noto che l’Azienda agricola Foti di Adriana Tavella parteciperà alla finale nazionale Oscar Green.

